Für die Parteien bedeutet das: Jede Koalition stellt in Hinsicht auf ihre idealtypische Klientel ein Risiko dar, das sich nur minimieren lässt, wenn man seine Kernanliegen in Koalitionsverhandlungen maximal durchsetzt. Es wird daher viele rote Linien geben in den Verhandlungen und wenige Kompromisse – und welche Parteien sich am Ende auf was auch immer einigen: Sie werden das Unvereinbare aufsummieren müssen, das Heterogene addieren, das Widerspruchsvolle saldieren. Zumal manche Bruchlinien nicht nur zwischen den Parteien und Milieus verlaufen, sondern auch zwischen Mentalitäten und Denkdesigns abseits der Parteigrenzen, etwa zwischen Stadt und Land: In Großstädten wie Berlin, Hamburg, München und Köln sind längst auch Christ- und Freidemokraten offen für Tempo 30 und autofreie Cities, für bezahlbares Wohnen und eine massive Ausweitung des Fahrradverkehrs – sonst gäbe es für sie dort gar nichts mehr zu gewinnen.