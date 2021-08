Die Politik täte gut daran, auf diese Fakten wieder und wieder hinzuweisen, womöglich soziale Gruppen zu identifizieren und zu adressieren, in denen die Impfbereitschaft besonders gering ist. Sie täte gut daran, „aufsuchende Impfungen“ anzubieten oder sich „Incentives“ zu überlegen (Bratwurst, Lotterie, 100 Euro) – und sie täte vor allem gut daran, eine Einigung mit öffentlichen Impfskeptikern über die Fakten, vor allem über den sozialen Kollateralnutzen einer Impfung zu erzielen, um sie vielleicht doch noch von einer Impfung überzeugen zu können: als Solidarbeitrag, for the common good. Das scheint schwierig genug. Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot zum Beispiel hat sich entschieden, für Logik und statistisches Elementarwissen nicht mehr empfänglich sein zu wollen. Sie freut sich, dass inzwischen die „vulnerablen Gruppen… weitgehend durchgeimpft“ sind und kurzschließt aus einem mutmaßlichen Impfdurchbruch in ihrer Yogaklasse zugleich, dass Impfen nicht die Lösung sein kann – und warum das alles? Offenbar nur, um ihre Angst vor einem Abbau der Demokratie in Deutschland düngen und den digitalen Impfpass in die Nähe von Kontrollregimen und „totalitären Kontexten“ rücken zu können, wie wir sie aus der „Sowjetunion“ und „China kennen“. Mit Verlaub: Das ist einer Wissenschaftlerin unwürdig.