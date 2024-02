So oder so: Wir haben es mit drei Newcomern eines erweiterten und forcierten politischen Zielgruppencaterings zu tun. Anders als viele kleine Themenparteien versprechen BSW, WerteUnion und Dava signifikante Repräsentationslücken in der deutschen Parteienlandschaft zu schließen. Dabei zielen BSW und WerteUnion paradoxerweise auf alle Wähler aus der Mitte der deutschen Gesellschaft, um als politische Randverstärker zu reüssieren – während die Dava womöglich versuchen wird, die teils kulturelle, teil religiöse Identität (und Fiktion) muslimisch geprägter Ausländer und Deutscher als dominante Selbstwahrnehmung und Fremdzuschreibung in einer deutschen „Parallelgesellschaft“ zu bewirtschaften. Alle drei Parteien können dabei auf die integrative Rhetorik der etablierten Volks- und Mitteparteien pfeifen – und dürfen, wie die AfD, dank einer exklusiven Ansprache in medialen Echokammern, auf eine Maximierung von Resonanzeffekten und schleichende Vergrößerung ihrer Reichweite, auf eine Wir-gegen-die-Solidarisierung und die (Selbst-)Immunisierung ihrer Wähler gegen Sachargumente der Wettbewerber am politischen Meinungsmarkt hoffen.



Lesen Sie auch: Die deutsche Nicht-so-Willkommenskultur



Aber wie erfolgversprechend sind die drei Projekte? Schrumpft die Mitte weiter, zugunsten eines Wachstums der Ränder? Ist mit einer nachhaltigen Ausdifferenzierung und Fragmentierung des deutschen Parteiensystems zu rechnen? Mit labilen Koalitionen, Minderheitsregierungen, Hufeisen-Mehrheiten, Querfronten gar? Hat die teils rechtextreme AfD ihren Zenit bereits überschritten, weil BSW und WerteUnion jetzt im selben Teich fischen – oder wächst mit der Dava auch der rechte Rand weiter? Katapultiert sich das BSW in die Landesparlamente – auf Kosten der SPD, FDP und Linken? Oder erholen sich die demokratischen Mitteparteien in den nächsten Monaten, weil sich die Gemüter langsam beruhigen, die Deutschen ihres Moserns und Meckerns überdrüssig werden, selbst AfD-Wähler nicht permanent hassen können?