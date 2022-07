Anders gesagt: Just in dem Moment, in dem die Deutschen merken, dass eine Kollision mit dem Eisberg unvermeidbar geworden ist, tun sie auf der Kommandobrücke so, als sei nichts weiter zu tun – das Geld ist alle, sorry, rette sich, wer kann! Dabei wären jetzt (!) gezielte (!) Einsparprämien an das eine Fünftel oder Viertel der besitzlosen Deutschen gefragt, gern auch auf Kosten der Übrigen: Würden sich Regierende und Regierte hinter einer klar auf Putins (Wirtschafts-)Krieg (gegen Europa) bezogenen Subvention und Solidarleistung versammeln, dürfte (und würde) sich die Mehrheit dafür gern auch ein bisschen bewundern (können): zum Wohl der Demokratie und aus Einsicht in die Zeitenwende. Aber wir ahnen bereits, dass die Regierung das Problem auf andere Weise lösen möchte. Scholz trommelt am Montag Arbeitgeber und Gewerkschaften zu einer „Konzertierten Aktion“ zusammen, um den Tarifpartnern eine Einmalzahlung abzuverhandeln, die in etwa dem erwartbaren durchschnittlichen Anstieg der Gasrechnung entsprechen wird: eine abermals zielungenaue „Kompensation“ – diesmal noch dazu fremden Taschen entwendet?