Am Freitag schwenkten Islamisten in einem Zug von 3000 Menschen in Essen etwa Banner im Taliban-Design und Plakate für die Errichtung eines Kalifats – womöglich nach Geschlechtern getrennt, so Beobachter. Und der Redner des Veranstalters, die Gruppe „Generation Islam“, sprach die Teilnehmer vor allem als Glaubensbrüder an: Alle Muslime der Welt müssten für die Palästinenser zusammenhalten.



Er hätte auch sagen können: Unser religiöses Bekenntnis muss uns heilig sein und steht daher über allen politischen Erwägungen und moralischen Einwänden. Die Hamas sind Muslime, also gehören sie unterstützt, so wie auch die Mullahs in Teheran und die Taliban in Afghanistan, so die einfache binäre Logik – zumal im Kampf gegen Ungläubige. Es zeigt sich, dass es manchen Wortführern der sogenannten „Free-Palestine“-Bewegung nicht mal um eine politische Kontextualisierung des Nahostkonflikts und des Hamas-Terrorismus geht, sondern um seine Entkontextualisierung, Relativierung und Instrumentalisierung im Namen der Religion: Ihr Kampf für einen Staat „Palästina“ ist in Wahrheit ein erklärter Religionskrieg gegen den Staat Israel, den Zionismus – das Judentum.