Worauf es statt dessen, auch mit Blick auf die internationale Dimension des Themas, ankäme: auf globalisierte Perspektiven und technologische Lösungen, auf menschliches Maß und säkulare Zeithorizonte. Es käme an auf die tätige Gestaltung der je nächsten Zukunft, auf ein Weniger an Projektionsgläubigkeit und ein Mehr am steuernden Gebrauch unserer menschlichen Vernunftfreiheit. Es ginge dann „nicht mehr um die Frage, wie weit in die – entfernte – Zukunft sich das Ende der Menschheit aufschieben lässt“, so der Kulturwissenschaftler Hans Ulrich Gumbrecht, „sondern um Zukunftsgestaltung als Begrenzung der jeweiligen Gegenwartsverzichte, die man sich aufzuerlegen bereit ist“. Es ginge nicht mehr um die Gründung einer Klimakirche, die an die Stelle des ewigen Gottes die heilige Ordnung der Natur setzt, sondern um kapitalintensive Investitionen in Mobilität, Verkehr, Landwirtschaft und Industrieproduktion – in einen „Fortschritt“, der auch unseren Nachkommen einen Aufenthalt innerhalb unserer planetarischen Grenzen gestattet.