Markus Söder, der begnadete Opportunist, wittert diese Schwäche der Union. Er fürchtet die Zugkraft eines Winfried Kretschmann im vormals „bürgerlichen Lager“ und weiß um den postmateriellen Sinnhunger von Menschen, die selbst in einer „Jahrhundertkrise“ ökonomisch breit abgesichert sind; er adressiert als Ministerpräsident in der Pandemie konsequent das Orientierungs- und Sicherheitsbedürfnis der Deutschen und ist glasklar in seiner parteipolitischen Analyse: „Die Grünen sind für uns politisch und intellektuell der anspruchsvollste Wettbewerber. Darauf zu antworten mit Argumenten von vor dreißig Jahren zieht bei großen Teilen der Bevölkerung nicht mehr“, sagt er in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“, und: „Keiner will die alte Union aus den Neunzigerjahren zurück. Wir brauchen einen politischen New Deal statt Old School.“ Die CDU-Gremien haben sich am Ende bekanntlich gegen ihn entschieden – und damit womöglich die größte Chance liegen lassen, sich als parteipolitischer Hegemon in die Zwanzigerjahre zu retten. Selbst die SPD hat es geschafft, ihr zweitbestes Personal an die Partei zu delegieren – und am Ende einen Kanzlerkandidaten aufzustellen, der die besten Chancen hat, gewählt zu werden. Die Union hingegen...