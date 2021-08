Eine vormals als SPD firmierende Kampagne wiederum sucht ihren Erfolg als eine Art preußische „En Marche“ des rechten Maßes und der linken Mitte: Sie kappt ihre ideologischen Wurzeln und camoufliert alles Scharfprogrammatische, sie muted die eigene Parteispitze und kleidet „Bewegtheit“ paradoxerweise in ein radikal personalisiertes Stabilitätsversprechen: the one and only Olaf Scholz. Und siehe: Scholz rollt tatsächlich die rote Fahne ein und löst eine Bahnsteigkarte, um die CDU förmlich aus dem Kanzleramt zu putschen – bei allem Respekt für Currywurstfans und Vegetarier, Arbeiter und Aktionäre, Autofahrer und Radler, Kohlekumpel und Klimabewegte.



Und die Union? Nun: Sie punktet weder programmatisch noch personell, weder als Partei noch als Bewegung; sie hat nicht mal mehr Spurenelemente eines normativen Selbstanspruchs zu bieten – und Armin Laschet.