In drei Punkten liegt der Kanzler daher richtig, wenn auch nur halbwegs: Putin ist heute unberechenbarer als vor zwei Jahren. Zweitens machte es für Putin und sehr viele Russen ganz sicher einen Unterschied, wenn vor Moskau nicht eine britische „Storm Shadow“, sondern ein deutscher „Taurus“ einschlüge. Wer das bezweifelt, dem sei empfohlen, sich flüchtig in die einschlägigen Ausführungen des Hobbyhistorikers Putin einzulesen oder auch ein paar Minuten den Propagandashows im russischen Abendfernsehen zu folgen: Putin liest die Geschichte der Sowjetunion und Russlands in der Mitte des 20. Jahrhunderts als heroischen Abwehrkampf gegen den Faschismus und verlustreichen (Allein-)Triumph der Roten Armee über Nazi-Deutschland, er beutet seinen Vernichtungsfeldzug gegen die Ukraine heute bekanntlich (auch) als Fortsetzung dieses Abwehrkampfes propagandistisch aus – und er kann in der Aktivierung antideutscher Ressentiments jederzeit auf die Zustimmung vieler Russen bauen. Drittens schließlich ist es keine Frage des Vertrauens in die Ukraine, ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und ihrer „tapferen Soldaten“ (CDU-Außenpolitiker Johann Wadephul), ob Deutschland Kiew den „Taurus“ überlässt: Die Dynamik des Krieges kann sehr wohl zu einer Situation führen, in der Kiew mit dem Rücken zur Wand steht, Selenskyj womöglich nicht mehr Präsident ist – und die Ukraine den „Taurus“ eben nicht nur auf die Krim-Brücke abfeuert, sondern auch in Richtung Moskau.