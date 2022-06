Aber es wird noch lange dauern, den antiamerikanischen (und antikolonialen) Whataboutism in Russland und China, aber auch in Indien und vielen anderen Ländern Asiens, in Afrika und im Nahen Osten abzubauen: Die Amerikaner und Europäer haben doch in der Vergangenheit auch…“ Dieser Whataboutism ist die abstoßende, selbstblinde Kehrseite teils berechtigter Kritik an moralischer Doppelbödigkeit (Irak) und akzidentiellen militärischen Interventionen (Syrien, Afghanistan), aber auch an der Dominanz asymmetrisch verteilter Gewinne im globalen Kapitalismus und einer First-World-orientierten Problembewirtschaftung (vulgo: Klimazölle statt Coronaimpfstoffe und Armutsbekämpfung). Und „der Westen“ hat hier sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten – vor allem mit Blick auf die vielen „blockfreien“ Länder (Indien, Pakistan, Indonesien, Brasilien, Südafrika, Nigeria etc.), die mit Sicherheit versuchen werden, die konfrontative Weltlage schaukelpolitisch für sich auszunutzen, um situativ und kühl das Beste für sich rauszuholen: dezidiert an keiner Seite.