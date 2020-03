Aber hey, was soll’s – verschließen wir zur Abwechslung mal die Augen vor der Flüchtlingskrise und vergessen wir alles, wofür wir uns noch vor vier Jahren erwärmt haben: für offene Grenzen, eine Willkommenskultur – und Syrer, die uns dabei helfen, den Fachkräftemangel zu beheben. Armin Laschet, der heute nach CDU-Vorsitz und Kanzlerschaft strebt, ist damals als braver Adjutant von Angela Merkel und innoffizieller Minister für Zuversichtszwang durch die Talk-Show-Republik getingelt, um alle Kritiker des regierungsamtlichen Kontrollverlustes wie politische Rechtsausleger aussehen zu lassen. Und heute? Was wäre, wenn Laschet sich als neuer Frontrunner der CDU stark machte für die Aufnahme von 5000 Kindern und Jugendlichen, denen es seit vielen Monaten ersichtlich schlecht geht in griechischen Aufnahmelagern – in Lagern, deren schiere Existenz den Humanitätsstolz von damals als abstoßend hohle, narzisstische Gratisgeste entlarvt? Wenn also Laschet der Grünen-Chefin Annalena Baerbock gewissermaßen im Vorgriff auf eine schwarz-grüne Koalition beispringen und twittern würde: „5000 Menschen. Das sind wir unserem christlichen Menschenbild schuldig. Der Wertegemeinschaft Europa. Wir schaffen das!“ Es gehört nicht viel Fantasie dazu, um sich vorzustellen: Laschets Karriere in der Union wäre beendet.