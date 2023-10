In der Slowakei stellt Wahlsieger und Russland-Freund Robert Fico weitere Ukraine-Hilfen infrage. In Serbien lässt Präsident und Putin-Freund Alexander Vucic Soldaten an der Grenze zum Kosovo aufmarschieren – und es braucht einmal mehr die USA in Europa, damit er sie wieder zurückpfeift. Aus den Sahel-Ländern wird Europa nach etlichen Militärputschen nachgerade vertrieben, um dort russischen und chinesischen Interessen zu weichen. Den erzwungenen Abzug von gut 100.000 Armeniern aus Aserbaidschan (Berg-Karabach) kann Europa nur hilflos beurkunden. Und der tunesische Präsident Kais Saled treibt die EU mit immer neuen Geldforderungen vor sich her – so er denn überhaupt noch Interesse an einem Migrationsabkommen hat.