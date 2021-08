Tauchsieder: Ein Dreikampf – bis zum Schluss

Zweitens dürfte die SPD bei 23, 24 Prozent fürs Erste ausmobilisiert sein. Mit der Wahrscheinlichkeit einer relativen Mehrheit für Scholz wächst auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Deutschen sich in den abschließenden vier Wochen noch einmal genauer mit dem nicht ganz so hanseatisch-helmutschmidthaften Restpersonal der SPD befassen: It’s not a presidential democracy, stupid!



Drittens dürften Wähler von CDU (und CSU!), weit mehr als ihre Funktionsträger, inzwischen maximal demobilisiert sein – und zwar diesmal symmetrisch: Viele bemerken, übergangen von einer Parteispitze, die sich dem Mehrheitswillen ihrer Mitglieder und dem besseren Personalangebot der Schwesterpartei trotzig widersetzte, eine Art Untergangslust an sich, verbunden mit der Sehnsucht nach Katharsis und Reinigung – nach einem programmatischen Neuanfang in der Opposition: unter 20 Prozent sind durchaus noch drin.