„Es gibt nicht viele Momente in der Weltgeschichte, in denen es darauf ankommt, klar Position zu beziehen, das gilt auch und erst recht für global operierende Unternehmen. Einer dieser Momente ist jetzt. Putins Russland greift Europas Werte und Weltverständnis in Europa an, hat uns den Krieg erklärt – ist unser Feind. Es geht jetzt darum, ihn möglichst zu besiegen… Für all die Gründe, die Politikerinnen und Manager in diesen Wochen erfinden, um der ‚Zeitenwende‘ keine Konsequenzen folgen zu lassen, hat Immanuel Kant den schönen Begriff des ‚Vernünftelns‘ erfunden…“