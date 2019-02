Erstens: Die Netzwerkeffekte der digitalen Plattformökonomie begünstigen eine „the-winner-takes-it-all“-Wirtschaft. Physische Güter (Brötchen und Würstchen) sind nur in begrenzter Zahl auf begrenztem Raum für eine begrenzte Kundschaft zu produzieren und vermarkten. Etwa Facebook und Netflix können dagegen ihre digitalen Güter (Nachrichten, Fotos, Filme), einmal produziert, in unendlicher Vervielfältigung weltweit potenziell an alle Menschen verkaufen. Damit ändert sich das, was wir unter Wirtschaften verstehen, grundstürzend.



Zweitens: Der Traum von einem „Ende der Geschichte“ (Francis Fukuyama), in der der westliche Liberalismus und Kapitalismus nur noch sein Siegen optimiert, ist geplatzt – politisch, aber auch wirtschaftlich. Wir erleben keinesfalls eine flach globalisierte Welt, in der alle Länder durch die Teilnahme am Freihandel ihre Entwicklungspotenziale heben. Vielmehr sehen wir die Heraufkunft einer sich tripolar formierenden und ihre Interessen teils beinhart durchsetzenden Welt. Europa steht mit einer Venture-kapitalistischen USA und einem staatskapitalistischen China in einem hochinteressanten Systemwettbewerb – vor allem auch auf rohstoffreichen Drittmärkten wie in Lateinamerika und Afrika. In diesem Wettbewerb geht es einerseits um Technologieführerschaft, andererseits um diplomatisch-außenwirtschaftliche Siege in punkto Ressourcenkonkurrenz.