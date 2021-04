Und was blüht den Parteien und dem Land im Herbst? Fragt man „Forsa“, ziehen die Grünen (28 Prozent) nach der Klärung der Kandidatenfrage locker an der Union (21 Prozent) vorbei, rückt die FDP (12 Prozent) sehr nah an die SPD (13 Prozent) heran. „INSA“ wiederum kommt am selben Tag zu dem Ergebnis, dass die Union (27 Prozent) die Grünen (22 Prozent) so klar auf Distanz halten kann wie die SPD (16 Prozent) die FDP (11 Prozent). Über die Differenz kann man erstens leicht spotten: Meinungs„forschung“ am Limit. Zweitens kann man beide Umfragen zu einer Meta-Umfrage aggregieren: Die Grünen liegen dann mit 25 Prozent knapp vor der Union (24 Prozent), die SPD kommt nicht vom Fleck (14,5 Prozent), die FDP geht locker zweistellig (11,5 Prozent) durchs Ziel. Oder aber man akzeptiert drittens die stark unterschiedlichen Ausschläge und ahnt: Die Meinungsumfragen nehmen in den nächsten Monaten einen fast schon aleatorischen Charakter an, weil die politischen Präferenzen vieler Wähler nicht mehr als volatil zu bezeichnen wären, sondern sich von Woche zu Woche widerspruchsvoller bemerkbar machen dürften.