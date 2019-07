Tauchsieder: Eiskalte Engel

Auch die größten Soziologen sind nicht zeitlos. Georg Simmel zum Beispiel. Keiner hat uns bereits an der Schwelle zum 20. Jahrhundert die zentralen Phänomene der Moderne – den Rationalitätsglauben der Naturwissenschaft, die Rechenhaftigkeit der Wirtschaftswelt, die Sachlichkeit des Geldes, das durchgetaktete Großstadtleben – so plastisch vor Augen geführt. Aber dass der moderne Mensch auf die Beschleunigung der Zeit und die Schrumpfung des Raums, auf die Vermehrung des Neuen und den Sturm der Eindrücke, auf den Strom der Nachrichten und die „Steigerung des Nervenlebens“ schon aus Selbsterhaltungsgründen blasiert, also mit „Reserviertheit“, „Distanz“ und „Indifferenz“, heute würde man vielleicht sagen: „cool“ reagiert – das kann man nach dieser Nachrichtenwoche einmal mehr nicht behaupten. Leider. Denn ausgerechnet Journalisten, die schon von Berufs wegen in „Reserviertheit“, „Distanz“ und „Indifferenz“ eingeübt sein müssten, sind es offenbar am wenigsten. Anders ist die Laudationsbereitschaft und Kritikhysterie, mit der diese Woche die politische Karriere dreier deutscher Frauen verfolgt wurde, nicht zu erklären.