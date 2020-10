Die Coronasituation in Europa ist in diesen ersten Herbstwochen deutlich dramatischer als in den USA. Die Zahlen der neu festgestellten Infektionen stiegen zuletzt in beiden Regionen fast täglich auf neue Höchststände, in der EU aber deutlich schneller. Die „Inzidenz“, also die Zahl der Neuerkrankten pro 100.000 Einwohner, ist in der EU mit rund 400 inzwischen doppelt so hoch wie in den USA, in Frankreich und den Niederlanden sogar dreimal höher, in Belgien und Tschechien sogar sechs mal höher. Am Donnerstag registrierten Frankreich, Spanien und Italien mit rund 98.000 Neuinfektionen mehr als die USA (91.000), am Freitag standen 105.000 Neuinfektionen 101.000 in den USA gegenüber - obwohl die drei EU-Länder zusammen nur halb so viele Einwohner zählen.