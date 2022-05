Wie bitte? Wir sind uns plötzlich alle einig? War nicht so gemeint? Wir versammeln uns hinter den Erniedrigten in der Ukraine – und nicht hinter unseren Ängsten vor einem Atomkrieg? Wir begrüßen vom Völkerrecht gedeckte Waffenlieferungen, weil wir überzeugt sind, dass die Ukraine den Krieg nicht nur erdulden und ihre Vernichtung vermeiden, dass sie ihr Territorium auch verteidigen, sogar zurückerobern darf? Wir halten fest, dass nur Strohmänner mit „nahezu euphorischer Begeisterung“ nach „Waffen, Rüstung, Militär und Konfrontation und nach dem Ende aller Kooperation mit dem Gegner“ rufen (so zuletzt noch der Soziologe Hartmut Rosa) – und es nicht eigens betont werden muss, dass wir auch in Zukunft „verhandeln“ und „Vertrauen bilden“ wollen, wenn beide Seiten daran Interesse zeigen? Wir sind auch nicht mehr empfindlich, ja: in aller Förmlichkeit beleidigt, nur weil der Bundespräsident mit ein paar Wochen Verspätung in Kiew zu seiner Absolution erscheinen darf?