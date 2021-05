Man muss Hans Jonas und dem Bundesverfassungsgericht in diesem Punkt nicht folgen – nicht dem kleinteiligen Durchregulierungsaufruf der Richter („Jahresemissionsmengen und Reduktionsmaßgaben“) und schon gar nicht Jonas’ Idee einer sanften Öko-Diktatur, in der die Menschen, wenn nötig auch im Wege des Zwanges, Konsumverzicht üben müssen. Aber dass technologischer Fortschritt, will er gelingen, seine Nebenfolgen immer mitbedenkt; dass individuelle Freiheit in Unfreiheit umschlägt, wenn sie ihre Abhängigkeit von einer intakten Natur leugnet, dass wir die Natur philosophisch als Subjekt (nicht als Objekt) begreifen und ökonomisch als Knappheit mit Preisschild (nicht als umsonst ausbeutbare Ressource) – das sind Gedanken, die von zentraler Bedeutung sind, wollen wir das Klimaproblem lösen.