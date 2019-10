Das alles ist umso bedrückender, als Antisemitismus und Rassismus seit wenigen Jahren wieder auf dem Vormarsch sind in Deutschland. Weil die AfD des rechtsextremen Politikers Björn Höcke an diesem Wochenende in Thüringen womöglich zwanzig Prozent einsammelt. Und weil sich etwa in der Zusammenfassung der aktuellen Shell-Jugendstudie Sätze finden wie: „Bestimmte rechtspopulistische orientierte Aussagen stoßen auch bei Jugendlichen auf Zustimmung. So stimmen mehr als zwei Drittel der Aussage zu, dass man nichts Negatives über Ausländer sagen darf, ohne als Rassist zu gelten.“