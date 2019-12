Manche Wünsche und Ziele, so Taylor, erscheinen uns bedeutsamer und gehaltvoller als andere, weshalb wir uns die Freiheit nehmen, sie zu verfolgen und nicht andere. Um es an einem einfachen Beispiel aus dem Bereich der Automobilität zu verdeutlichen: Die Freiheit eines Autofahrers in Pjöngjang ist mutmaßlich größer als die Freiheit eines Autofahrers in New York, weil es in Pjöngjang weniger Ampeln und weniger Autos gibt. Dennoch schätzen wir die „freie Fahrt“ in Pjöngjang geringer als den „freien Bürger“ in New York. Entsprechend ist es vernünftig denkenden Menschen auch möglich, die gewonnene Freiheit eines Menschen, der nicht Opfer eines Auotbahnunfalls wird, mehr wertzuschätzen als die Freiheit eines Autofahrers, der sein leitplankgestütztes Aggressionspotenzial ausleben möchte.