Wie aber geht es nun in der CDU weiter? Ganz einfach: Jens Spahn hat sich bereits aus dem Rennen um den CDU-Vorsitz heraus profiliert. Er empfiehlt sich der Partei in einem Artikel für die FAZ nicht als streitbarer Kopf, sondern als spaltbereiter Keil und ruft, stilistisch handkanten-parataktisch und im offenen Schulterschluss mit Alexander Dobrindt (CSU), eine Art „konservative Revolution“ aus. Ihre Rückwärtsgewandtheit wird nicht nur deutlich, wenn er dabei „die Frage der Migration“ zum „weißen Elefanten im Raum“ vergrößert, um sich von Merkel zu distanzieren und ein „Mehr-CSU-wagen“ anzudeuten. Sondern wenn er etwa das „demagogische Tun der Spalter von rechts“ in einen Zusammenhang mit dem „scheinbar modernen Populismus der Grünen von links“ stellt, sprich: wenn sein pubertierend-puristisches Verlangen nach Erkennbarkeit, Klarheit, Ehrlichkeit und Führung demagogisch-denunziatorische Züge annimmt. Die Union kann und wird sich 2019 (Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen) keinen Mann an ihrer Spitze leisten, der um der Reinheit seiner rechten Seele willen jede Annäherung an Praxislinke verweigert und eine vertiefte Spaltung der Gesellschaft in Ostdeutschland riskiert. Und schon gar keinen Kurz-Orban-Freund, der den Kontinent vor den Europawahlen am 26. Mai 2019 auf teutonische Prinzipien einstimmen will: Die „Klarheit“ und „Führung“, die sich Spahn mutmaßlich im Umgang mit Italien und Griechenland wünscht, wünschte man ihm vorerst selbst im Umgang mit Ungarn, Polen und Österreich.