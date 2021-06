P.P.S.: Das Historikerstreitchen um das Erbe der Kaiserzeit erweist sich bei der Lektüre von Nonns Buch übrigens als das, was es ist: ein Historikerstreitchen, in dem der Wille zur (Unterstellung von) Komplexitätsreduktion zwischen den Protagonisten gleich verteilt zu sein scheint. Viele Deutsche haben das Kaiserreich, vereinfacht gesagt, in Weimar als „gute alte Zeit“ erinnert, in Bonn als autoritären Junker-, Militär- und Gehorsamsstaat mit starken Kontinuitäten in Richtung Nationalsozialismus – und in Berlin zuletzt als Wegbereiter unserer heutigen, liberalen, demokratischen Moderne. An eine „gute alte Zeit“ denkt heute niemand mehr.