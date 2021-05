Tauchsieder: Für Lenin läuft’s heut’ wie am Schnürchen

Dystopie oder Utopie? Für die Physiker Timo Daum und die Politikwissenschaftlerin Sabine Nuss ist die Frage noch nicht entschieden. Sie haben einen Sammelband zum Thema herausgegeben, in dem knapp zwanzig Autorinnen und Autoren die Spuren der neuen Wirtschaftsform zurückverfolgen, ihre Aspekte und Potenziale beleuchten: Wer sich einen guten Überblick verschaffen und sich mit reichlich Lektürehinweisen eindecken will, ist hier goldrichtig – auch wenn die Beiträge von schwankender Qualität und Relevanz sind. Gleichviel. Einige der besten Aufsätze rekurrieren etwa auf die „Kalkulationsdebatte“ sozialistischer Theoretiker in den Sechzigerjahren, die Hayek mit großem Amüsement verfolgt haben dürfte: Linke glaubten damals tatsächlich, die Preisbildung mit „elektronischen Analog-Maschinen“ simulieren zu können. Und in Chile machte Salvator Allende mit dem „Cybersyn-Projekt“ dann sogar die Probe aufs Exempel, daran erinnern Anna-Verena Nosthoff und Felix Maschewski in einem besonders feinen Aufsatz: Allende beauftragte 1973 den britischen Kybernetiker Stafford Beer, die Schlüsselindustrien des Landes mit 2000 Fernschreibern zu vernetzen, um die Informationen in einem futuristischen Kommandozentrale („Opsroom“) von sieben Räten in sieben Stühlen (inklusive Whisky-Glas-Halter) auslesen und in politökonomische Steuerungsentscheidungen übersetzen zu lassen – ein Experiment, das General Augosto Pinochet dann bekanntlich mithilfe der marktradikalen Chicago-Boys um Milton Friedman auf denkbar schroffe Weise beendete.