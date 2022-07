Tauchsieder: Fürchtet Euch nicht?!

Das Selbstbewusstsein einer stolzen Handelsnation löst sich plötzlich in Luft auf – und Deutschland gibt sich der Welt im Rückspiegel als Vanitas zu erkennen: als Sinnbild des Aufgedonnerten und Eitlen, Scheinbaren und Vergänglichen. Wir können die Ukraine nicht retten. Wir kuschen vor Putins Drohgebärden. Wir können unser Land nicht verteidigen. Wir sind der Inflation ausgeliefert. Wir kommen nicht mal warm über den Winter. Und so ist’s gründlich vorbei mit dem gemütlich’ „Dahinleben“.



Die Deutschen spüren in diesen Wochen „nichts als sie“, die neue Zeit und ihre Macht: als Drangsal der Gegenwart, als Geschichte „in the making“. Einerseits. Andererseits fliehen sie in diesem Sommer noch einmal die aufdringliche Präsenz der Weltpolitik und des Wohlstandsverlustes, des Krieges, des Virus und des Klimas – so gut es eben geht. Die Urlaube sind gebucht. Die Restaurants rappelvoll. Und die Stadien ausverkauft, wenn Seelenmasseure wie Rammstein, Coldplay und die Stones zu den Lautsprechern rufen.