In der vergangenen Woche wurde des Tages der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz gedacht: Die Rote Armee erreichte am 27. Januar 1945 den Lagerkomplex, in dem die Nationalsozialisten bis zu 1,5 Millionen Menschen, die meisten davon Juden, interniert, herabgewürdigt, gefoltert und systematisch umgebracht haben. Der Name „Auschwitz“ ist in der Nachkriegszeit zum Synonym für den industriell betriebenen Völkermord geworden, für den Holocaust, die Shoah - für die Singularität eines ethnisch-rassistischen Menschheitsverbrechens: Seit 1996 ist der 27. Januar in Deutschland und seit 2005 weltweit ein Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus.