Gute Frage. Denn das ist die vielleicht die größte Sünde vieler Kommunalpolitiker in den vergangenen zwanzig Jahren: dass sie der Auffassung waren, ihre Stadt müsse vor allem Touristen gefallen - und nicht so sehr ihren Bewohnern. Dass sie ihre Stadt als globale Marke positionierten - und den dauernden Wert des lokalen Marktplatzes unterschätzten. Man könnte es die „Strategie der Entertainment-Architektur“ nennen: Frank O. Gehry brachte Mitte der Neunzigerjahre im nordspanischen Bilbao die Architektur zum Tanzen und avancierte damit zum Pionier eines Städtewettbewerbs um Aufmerksamkeit. Der sprichwörtlich gewordene „Bilbao-Effekt“ prämierte eine Bauproduktion, die auf demonstrativ verblüffende, überwältigende Wirkungen abzielte: wackelnde Wände, schiefe Ebenen, spektakuläre Karambolagen - eine Architektur im Dienst der Werbung, deren Aufgabe darin bestand, einprägsame Logos zu schaffen, Wunschbilder städtischer Identität: „Seht her, so bin ich!“ Der „fotografische Blick“, so Martina Löw, wurde auf diese Weise „zum dominanten Blick in der Stadtwahrnehmung“ - „für Investoren“ wohlgemerkt und „für Touristen“: Stadtpolitik als „Bildpolitik“, denn anders als früher bereisten Besucher Städte heute nicht mehr, um ihre Attraktionen vor Ort und im Original zu bestaunen, sondern um sich das fotografisch und filmisch Vorab-Bestaunte vor Ort und im Original bestätigen zu lassen. Die Folgen waren ein Wettbewerb der Überspanntheiten und eine Serienfabrikation von Solitären, waren eine Originalitätssucht und ein Kreativitätsstress, den die Planer bei der Gestaltung von gemischten Stadtquartieren für ihre Bewohner allzu oft vermissen ließen.