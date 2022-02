Die Phönizier haben das Geld erfunden – aber warum so wenig? – Johann Nestroy



4,9 Prozent in Deutschland. 7,5 Prozent in den USA. 11,3 Prozent in Estland. Oder sagen wir es einfach so: Die 100 Euro, die wir vor einem Jahr in Deutschland, den USA und Estland in Händen hielten, sind heute nur noch rund 95, 93, 89 Euro wert. Was tun? Schnell weg mit dem Geld, weil es heute noch kaufen kann, was ihm morgen schon zu teuer ist?