Der Kreml-Potentat hat in den vergangenen Tagen noch einmal verdeutlicht, wonach ihm vor einem Waffenstillstand der Sinn steht. Er will die Ukraine verheeren und als Staat von der Landkarte tilgen. Er will das Nationalbewusstsein eines Volkes ausradieren, will Ukrainerinnen und Ukrainer zu gefügigen Kleinrussen verzwergen oder als Nazis an die Wand stellen - koste es, was es wolle. Nicht, dass das noch jemanden überraschen dürfte im sechsten Monat seines Vernichtungsfeldzugs. Denn Putin exportiert auch den Hunger in die Welt und flutet Europa mit Flüchtlingen, er sucht Deutschland mit dem Stopp von Gaslieferungen zu destabilisieren und verdummt sein eigenes Land mit staatsmedialen Desinformationsbombardements.