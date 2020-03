Tauchsieder: Im Bann der Corona-Angst

Und die Corona-Angst fällt schon gar nicht nicht wie Phobos und Deimos über uns her, um uns in Panik zu versetzen, pflügt nicht wie ein apokalyptischer Reiter durch unsere Welt, verwüstet nicht unsere Psyche – versteinert uns nicht wie der Anblick der Medusa. Kurzum: Die Corona-Angst lähmt uns (noch) nicht. Wir fühlen uns (noch) nicht von ihr beherrscht, sie schnürt uns (noch) nicht die Brust zu, sie raubt uns (noch) nicht den Atem. Was wir statt dessen wahrnehmen, ist ein Gefühl der Beklemmung, ein Klima der Angst – die langsame Öffnung eines Angstraumes. Vielleicht lässt sich das Grundgefühl des Kontinents in diesen Tagen am besten in Abwandlung eines bekannten Karl-Marx-Satzes verstehen: Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst einer seltsam aktivierten Ängstlichkeit.