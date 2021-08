Von wegen heimlich, durch die Hintertür. Inzwischen verschaffen sie sich rustikal Zutritt, wenn es um die Impfpflicht geht, stehen entschlossen im Hausflur der Unwilligen, ziehen von Amts wegen die Spritzen auf: „Es ist Zeit, dass wir mal Klartext reden“, so wandte sich US-Präsident Joe Biden in einer Fernsehansprache am Donnerstag an seine Landsleute. Und ordnete an, alle Angestellten des Bundes gegen das Coronavirus impfen zu lassen – nicht ohne die Zögerer und Zauderer moralisch zu richten: „Es ist eine Schande, diesen Segen (des Impfstoffs) zu vergeuden.“