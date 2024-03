Was heißt das konkret? Boehm sieht die Ideale der Aufklärung derzeit doppelt verdüstert – und das besonders deutlich im Licht jüdisch-palästinensischer Freundschaften. Es sei für stolze Palästinenser beschämend, vom „Massenmord“ am 7. Oktober 2023 „als ‚bewaffnetem Widerstand‘ zu sprechen“ und natürlich wüssten seine palästinensischen Freunde zugleich, „dass jeder, der das, was mein Land in Gaza tut, ‚Selbstverteidigung‘ nennt, meine Identität zutiefst beschämt“. Freundschaft, so Boehm, war „immer die Bewährungsprobe, die uns… vom grotesken Missbrauch abstrakter Ideen von bewaffnetem Widerstand und Selbstverteidigung geschützt hat“ – und vor dieser Bewährungsprobe stehe heute auch die deutsch-jüdische Freundschaft: Ihr „Wunder muss jetzt vor Entwertung geschützt werden“, so Boehm – zu ihrem Erhalt müssten jetzt „harte Wahrheiten… offen ausgesprochen werden“.