Tauchsieder: It’s communication, stupid!

Natürlich, schon drei Monate nach dem Amtsantritt war klar: „Scholz ist exakt der Typus Politiker, der seiner stillen Kärrnerarbeit wegen geschätzt werden will und dessen Schelmenstolz sich aus der unendlich sprudelnden Quelle heimlicher Überlegenheitsgefühle speist. Er dirigiert gern im Hintergrund, regiert Sachlagen als lauernder Besserwisser von ganz weit hinten – und überlässt anderen so lange die Diskussionsbühne, bis er sich zuletzt meint herablassen zu sollen kraft seiner überlegenen Autorität. Erst dann, mit verhandelten Beschlüssen und durchgesetzten Ergebnissen, tritt Scholz ins Scheinwerferlicht, um Richtlinienkompetenz zu signalisieren, sich als eine Art ‚Entscheider letzter Instanz‘ in Szene zu setzen.“ So stand es hier bereits Anfang Februar 2022. Daran hat sich bis heute nichts geändert.