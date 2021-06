Der Düsseldorfer Historiker Christoph Nonn liebt solche Geschichten, in denen das Doppelsinnige sich in den Vordergrund drängt und das Uneindeutige ins Rampenlicht tritt: Er stellt uns die Sozialdemokratie in seiner „Geschichte des deutschen Kaiserreiches“ nicht nur als Partei der Emanzipation und Fortschritts dar, die für die Rechte der Arbeiter kämpfte und nie mit Bismarck paktierte, deren Mitglieder drangsaliert, eingesperrt und mit Berufsverboten belegt wurden, nur weil sie für mehr Lohn und Brot für ausgebeutete Arbeiter forderten. Sondern auch als Partei, die in den „Echoräumen“ ihrer Vereine lieber Luftschlösser pflegte, den „großen Kladderadatsch“ herbeisehnte und von der Diktatur des Proletariats träumte – die lieber eine „Mentalität der politischen Verantwortungslosigkeit“ ausbildete statt Gestaltungswillen zu bekunden. Als Partei, in denen die Männer den Ton angaben, weil Frauen „die Neigung“ hätten, „über die nichtigsten und unbedeutendsten Dinge unendliche Unterhaltung zu führen“ und von „Eifersucht“ geplagt seien „gegen ihre Geschlechtsgenossinnen“ (so Bebel 1879) – oder auch nur „zu dumm, um in Versammlungen die Referate zu verstehen“ (so ein Parteitagsdelegierter 1906). Und als Partei, die im Dunstkreis alkoholseliger Männer-Versammlungen lange Zeit keinen Sinn entwickelte für die politische Bedeutung von Konsumenteninteressen: „Brot-, Fleisch- und Milchpreise“, schreibt Nonn, „waren, im übertragenen wie im einfachen Wortsinn, ‚nicht ihr Bier’“.