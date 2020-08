Wenn alle Menschen weltweit voneinander wissen, dass sie niemals zuvor in der Geschichte so umfassend einander ausgeliefert waren wie sie es ausgerechnet hier und heute sind, so das Argument, bleibe ihnen gar nichts anderes übrig, als leidlich miteinander auszukommen, ihre Güter und Waren zu je wechselseitigem Nutzen auszutauschen, sich in globalen Institutionen zu verständigen. Oder konkret gesprochen: Wenn japanische Devisen Amerikas Konsum-Wohlstand sichern und faule Hypothekenkredite in Iowa das ferne Island an den Rand des Ruins bringen, wenn Kohlekraftwerke in China arktisches Eis schmelzen und die Fischgründe der Weltmeere nur abgestimmt bewirtschaftet werden können oder aber gar nicht - dann ist Multilateralismus eine Menschheitspflicht.