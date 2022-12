Denn tatsächlich gelingt Grimm nicht nur ein formidabler „Beitrag zur Wirkungsgeschichte des Grundgesetzes“, so der Untertitel seines Buches, sondern auch eine ideale Ergänzung zu deren Werken. Ja, natürlich, in den Geschichtsbüchern dreht sich fast alles um Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur, nicht ums Recht. Und ja, gewiss: Die dreifache Vernachlässigung des Grundgesetzes (als voraussetzungsvoller Rahmen des politischen Geschehens), seiner laufenden Interpretation und Aktualisierung durch das Bundesverfassungsgericht (als Folge und Voraussetzung gesellschaftspolitischer Entwicklungen) sowie der Nah- und Fernwirkungen vieler großer Urteile und Begründungen (als Zurechtweisungen der Politik, Erweise anerkannter Gewaltenteilung und in die breite Öffentlichkeit einsickernder Gesprächsstoff) muss ausgerechnet in einem Land verwundern, in dem der „Verfassungspatriotismus“ verbreitet ist und „Karlsruhe“ ein hohes Ansehen genießt.