Tauchsieder: Klimakrise war gestern

Blieben also nur milliardenschwere Entlastungspakete für die Bürger, wenn man an steigenden CO2-Preisen festhielte (also neue Tankrabatte, höhere Pendlerpauschalen, erweiterte Dienstwagenprivilegien). Oder aber man scherte aus der EU aus, zweigte vom „europäischen Weg“ hin zur Klimaneutralität ab und eiferte dem nationalen Steuersenkungskeynsianismus in den USA nach (Inflation Reduction Act) – und rollte Unternehmen mit grünen Geschäftsmodellen den roten Subventionsteppich aus, in der mehr als vagen Hoffnung, dass dann CO2-freie Mobilitätstechnologien schnell skalieren und sich so rasant verbilligen, dass Verbrenner bis 2045 praktisch wie von selbst aus dem Markt ausscheiden. Keine Optionen, die Grimm und Fuest vorschweben dürften, die praktischen Erfolg versprächen, die europapolitisch wünschenswert wären.



Die „Flexibilisierung“ der Sektorziele dürfe nicht bedeuten, dass man sie aufweiche, barmt Veronika Grimm. Ein frommer Wunsch, den Christian Lindner am Donnerstag sogleich mit dem Hinweis ausgekontert hat, dass nicht etwa Volker Wissing die Klimaziele verfehle, „sondern die Bürgerinnen und Bürger…, weil die Menschen eben mobil sein wollen“. Der FDP-Chef hätte auch sagen können: „Ich bin in die Politik gegangen, um möglichst nicht und niemanden zu regieren. Die Deutschen sind nun mal Klimasünder – und das ist auch gut so. Denn das war’s mit der grünen Verkehrswende.“ Wirtschaftsminister Robert Habeck unternimmt angesichts der unverblümten Machtgesten der Liberalen erst gar nicht mehr den Versuch, seine Niederlage zu verhehlen: „Ich gebe kein Geheimnis preis, wenn ich sage, dass Deutschland seine Klimaziele im Verkehrsbereich (so nicht) einhalten kann.“