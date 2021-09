Zwei Wochen noch. Durchhalten. Auf die Zähne beißen. Gute Mine zum absurden Spiel und nicht die Nerven verlieren, vor allem nicht in den „Wahlarenen“, wo Politik sich zuweilen in Einzelfallbetreuung auflöst, ins Therapeutische wendet: Helfen Sie mir! Wer genau hinsieht, sieht Scholz und Baerbock dabei heftig bemüht, Eindruck zu schinden. Und sieht Laschet dabei an, dass er selbst nicht mehr wirklich an seine politische Zukunft in Berlin glaubt.



Denn Laschet weiß: Er würde selbst im Kanzleramt, mit im Schlussspurt erkämpften 25 Prozent der Stimmen, seines politischen Lebens nicht mehr froh: „Er ist schon ein sehr, sehr guter Politiker“, sagt Söder, der Chefrezensent der „Union“, über den gemeinsamen Kanzlerkandidaten – niemand demütigt besser, Tag für Tag; und niemand drückt zugleich präziser aus, was viele denken in der Union, zumal die Bundestags-Kandidatinnen und -Kandidaten auf den Marktplätzen, die ihren Einzug in den Bundestag dank Laschet so leichtfertig verspielt sehen.