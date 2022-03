Puzzle, das heißt: Unser Bild vom Krieg in der Ukraine setzt sich vor allem zusammen aus Filmschnipseln und Memes, aus Anekdoten und ikonischen Fotos – aus aleatorisch montierten Momentaufnahmen. Die Handybotschaften Präsident Selenskyjs und die Detonation vor einem Regierungsgebäude in Charkiw, die Flüchtenden auf der Behelfsbrücke zwischen Irpin und Kiew und das kleine Mädchen, das im Luftschutzbunker „Frozen“ singt, die Geschossblitze über dem Kernkraftwerk in Saporischschja und die zerstörte Geburtsklinik in Mariupol, der Vater, der sich an der Grenze zu Polen von seiner Familie verabschiedet, um in den Krieg zu ziehen und der ukrainische Bauer, der einem gestrandeten Panzergrenadier anbietet, ihn zurück nach Russland abzuschleppen – das alles erzeugt stoßweises Mitgefühl, aber keine Kohärenz in unseren Köpfen; das alles stärkt unsere Hilfsbereitschaft, schwächt aber bereits jetzt erkennbar unsere politische Reaktionsbereitschaft.