Das Problem an dieser kurzschlüssigen Synapsenverschaltung: Sie verspricht augenblicklich emopolitische Erträge - auf Kosten komplexer Lösungsansätze. Tatsächlich müssten gerade die Linken, spätestens seit den multiplen Spekulations-, Banken- und Staatsschuldenkrisen in diesem Jahrhundert, seit der Entkopplung von Risiko und Haftung an den Finanzmärkten und der systemischen Sozialisierung privater Verluste, seit „Occupy“, „Empört Euch“ und „Der kommende Aufstand“ in ihrer Kritik am Wirtschaftssystem längst viel weiter, viel konkreter sein - und einen schärferen Sinn entwickelt haben für die Ur-Ursachen massiver Ungleichgewichte in der Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur vieler westlicher Länder: die künstliche Prolongierung der Wirtschaftswunderjahre durch die Aufkündigung des Bretton-Woods-Systems in den Siebzigerjahren und die kreditfinanzierte Aufrechterhaltung der Wachstumsillusion; die technologisch zugerüstete Finanzialisierung der Wirtschaft an den Börsen; die Niedrigzinspolitik der Notenbanken. So viel Geld können Linke gar nicht von oben nach unten umverteilen, wie die Steuer- und Geldpolitik in den vergangenen Jahrzehnten von unten nach oben verteilt hat, zuletzt auf den Immobilienmärkten.