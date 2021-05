Und wie gedenkt Laschet den ganz und gar nicht überraschenden Aufstieg der FDP auf Kosten der Union zu stoppen – ein Aufstieg, der sich vor allem fünf Faktoren verdankt: kein Schielen (mehr) nach rechts, (fast) keine Diabolisierung (mehr) der Grünen - statt dessen: eigene Konzepte zur Adressierung von Zeitfragen, drängender Gestaltungsanspruch – und pointierte Kritik an einer Regierung(-spartei), auf deren „Erfahrung“ man gerne verzichten würde: auf die Selbstbereicherungen einiger Unions-Abgeordneter in der Coronakrise, aber auch auf die Performance von Laschets Sidekick Jens Spahn, der überteuerte Maskendeals absegnet, Abrechnungsbetrug in Testzentren duldet und eine Kinderimpfkampagne vom Zaun bricht, die an der Realität des Impfstoffmangels scheitert.



Es ist gut möglich, dass die Union am 26. September mit Laschets Leerformeln vom „Modernisierungsjahrzehnt“ und „klimaneutralen Industrieland“ die relativ meisten Stimmen einsammelt: Viele Deutsche mögen eine Partei, die ein bisschen was ändert, ohne dass sich wirklich was ändert: Man erwartet nichts mehr von der Union, also wird man auch nicht enttäuscht. Das ist der eigentliche Unterschied im gegenwärtigen Zweikampf zwischen Schwarz und Grün: Jenen kann nicht mal mehr Schamlosigkeit und ministerielle Minderleistung, Pandemie-Irrlichterei und Staatskrisenversagen was anhaben; bei diesen reichen die Nachmeldung von Weihnachtsgeld und die Perhorreszierung des Wahlprogramms, um sie als „Gefahr“ für Deutschlands Zukunft unmöglich zu machen.