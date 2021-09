7. Von Milton Friedman stammt der schöne Satz: „The great advances of civilization, whether in architecture or painting, in science or literature, in industry or agriculture have never come from centralized government.” Er stammt aus dem Jahr 1962. Und er dient Union und FDP noch heute als ideelle Basis, um dem politischen Kontrahenten immer dann „staatsautoritäres“ Denken zu unterstellen, wenn er gesetzgeberisch tätig werden möchte: Technologieoffenheit statt Grenzwerte! CO2-Preis statt Solardachpflicht! Tarifautonomie statt Mindestlohn! Raserei statt Tempolimit! Wohnungsbau statt Mietpreisdeckel! Das Problem der Union (und auch der FDP): Die Binarität dieses Denkens ist überholt – und der Wähler ahnt es inzwischen.