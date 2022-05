Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen sind oft ein bundespolitisches Spektakel – mit weit reichenden Folgen für das gesamte Land. Johannes Rau, Norbert Blüm, Wolfgang Clement, Jürgen Rüttgers, Norbert Röttgen, Armin Laschet – sie alle waren Ministerpräsident in Düsseldorf oder wollten es werden, sie alle reüssierten in Berlin oder scheiterten dort, auf die ein oder andere Weise. Und dann war da natürlich noch die 14. Landtagswahl am 22. Mai 2005, die eine ganze Epoche prägte: Der SPD-Ministerpräsident Peer Steinbrück unterliegt der CDU mit Jürgen Rüttgers – weil die Wähler an Rhein und Ruhr den Daumen senken über die Sozialdemokratie in Berlin. In Düsseldorf markiert das Datum nur einen Machtwechsel. In Berlin eine Zäsur – und den Anfang einer Ära, die nicht gerade segensreich unser Heute prägt.



Zur Erinnerung: Kanzler Gerhard Schröder hat das Land damals aus Sicht der Genossen viel zu viel sozialreformiert und aus Sicht der „bürgerlichen Wähler“ viel zu wenig – und er versteht das sofort, provoziert Neuwahlen, kündigt noch am Wahlabend an, im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen. Der Rest ist Legende: Schröder verliert die Abstimmung im Bundestag – und der Bundespräsident ruft mit weit aufgerissenen Notverordnungsaugen nicht nur Neuwahlen aus, sondern auch offen zur Abwahl Schröders auf: Nach sechs Jahren Rot-Grün stehe „unsere Zukunft und die unserer Kinder auf dem Spiel“ (so Horst Köhlers Text) – und nur eine thatcheristisch auftrumpfende Schwarz-Gelb-Politik kann die Republik vor dem nahen Ruin retten (so Köhlers Subtext).