Und wozu das alles? Um genuin politische (Streit-)Fragen nicht beantworten zu müssen: Welche Mobilitätswende wollen wir auf Kosten welcher Verkehrsmittel? Welchen Tierschutz setzen wir notfalls auch gegen den Willen der Verbraucher durch? Welche Maßnahmen ergreifen wir auf wessen Kosten zum Schutz des Klimas? Welche Bebauung wollen wir an welchen Standorten auf Kosten welcher Freizeitwerte in einer Stadt? Wie viele Rüstungsmilliarden setzen wir zum Schutz des Landes und seiner wirtschaftlichen Interessen ein – und an wessen Seite? Und was, bitte schön, folgt aus der Erklärung des „Klimanotstands“ – außer dass Fridays-for-Future-Aktivisten mit der Erklärung des Notstands eine moralisch unanfechtbare Position einnehmen, sich also auf einen Meta-Standpunkt stellen, der keinen Widerspruch duldet, mithin ein Problem-Problem definieren, dem alle anderen Probleme nachgeordnet sind?