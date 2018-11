Wenn nicht alles täuscht, wird Friedrich Merz in den nächsten Wochen kaum an den reformbetrunkenen Bierdeckel-Ökonomen erinnern, der er vor 15 Jahren war. Er wird die mittelständisch geprägte Marktwirtschaft als Gegenmodell zum vermachteten Konzernkapitalismus der USA und zum kommunistisch gepäppelten Staatskapitalismus in China preisen, dabei die kartell- und wettbewerbsrechtlichen Interessen Deutschlands und Europas herausstellen in Abgrenzung zu den Staatsfondsinteressen autoritärer Staaten - und dem Ideal eines fairen, wertegeleiteten und wettbewerbsinduzierten „Wohlstands für alle“ dienen. Und vor allem wird er nicht an Mitbestimmung und Kündigungsschutz, an Mindestlöhnen und Gesundheitspauschalen rühren, also an fast allen Themen, die ihm (und Merkel) mal schicksalhaft für Deutschland erschienen.