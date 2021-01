Aber was heißt das schon: Die CDU muss…? Die Union steht in der deutschen Parteienlandschaft weiterhin konkurrenzlos da. Sie zählte bis gestern leicht fünf Kanzlerkandidaten. In der SPD herrscht hinter Olaf Scholz: gähnende Leere. Und die Grünen? Selbst wer sich die Partei stark wünscht, wünscht sie sich mehrheitlich nur als Mit-Regierungspartei, wünscht Robert Habeck und Annalena Baerbock eher nicht im Kanzleramt. Laschet oder Söder also? Aus Sicht der Union ist das letztlich: ganz egal. Aus Sicht der Union kann es auch ohne Selbstanspruch immer „weiter so“ gehen: Immer. Weiter. So.



