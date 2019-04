Der Stadtsoziologe wusste, was jede Stadt, jenseits ihrer Konjunkturen, jederzeit braucht: „kluges Quartiersmanagement“. Er plädierte „für die Wiedereinführung des sozialen Wohnungsbaus, damit sich die Wohnmöglichkeiten für einkommensschwache Haushalte nicht… räumlich konzentrieren“. Und natürlich war Häussermann so klug, dabei „nicht an das Modell der Großsiedlungen aus den Sechzigerjahren“ zu denken, sondern „an kleine Einheiten in allen Stadtteilen“.



Das wäre ein Schlüssel zum Weg aus der sich abzeichnenden Wohnungskrise. Zu den anderen Schlüsseln gehören etwa: verschärfte Vorschriften für das private Vermieten von Ferienwohnungen in Großstädten (die Renditen der Deutsche Wohnen sind im Vergleich zu den Airbnb-Renditen mancher Mieter ein Witz). Kein Verkauf von Wohnungen an anonyme Gesellschaften, deren Besitzverhältnisse sich nicht ermitteln lassen. Kein Verkauf von Bauland ohne Zusicherung, es binnen einer bestimmten Frist zu bebauen - so wie der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer es für seine Stadt anstrebt und im Wege der Enteignungsdrohung auch durchsetzen will. Die Einführung von Quoten für den sozialen Wohnungsbau in allen, auch „teuren“ Stadtteilen. Die Bevorzugung von Investoren, die sich zu Mietpreisbindungen verpflichten. Die zügige Ausweisung von Bauland.