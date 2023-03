In Bergamo zum Beispiel, einem frühen Herd der Pandemie in Europa, arbeitet die Staatsanwaltschaft gerade ganz andere Fehler auf als in Deutschland: 4148 Menschenleben hätten im März 2020 gerettet werden können, wenn die Zentral- und Regionalregierungen die Stadt, den Landkreis, die Lombardei konsequenter abgeriegelt, früher zur „roten Zone“ erklärt hätten. Niemand in Bergamo würde heute auf die Idee kommen, eine Schulschließung damals wäre unverhältnismäßig gewesen.