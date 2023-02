Moralische Verwahrlosung fängt mit einer verwahrlosten Sprache an. Es ist ein Alarmzeichen, dass ein Positionspapier Chinas in diesen Tagen in deutschen Medien als „Friedensplan“ die Runde macht. Dass Nachrichten über den „Ukraine-Krieg“ inzwischen klingen wie Wetterberichte: ‚Bei russischen Raketenangriffen auf die zivile Infrastruktur sind nach ukrainischen Angaben mehrere Menschen getötet und viele verletzt worden. Im gesamten Land wurde Luftalarm ausgelöst, in mehreren Regionen fiel der Strom aus.’ Dass viele Medien nicht mehr berichten, was ist, in klaren, einfachen Sätzen, Subjekt, Prädikat, Objekt: